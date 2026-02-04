Miguel Ángel Medina se despide de empresarios en Monclova

Empresarios de la Región Centro sostuvieron un encuentro de despedida con el delegado de la Fiscalía General del Estado (FGE), Miguel Ángel Medina, ante el próximo cambio que se realizará en la dependencia, reconociendo la disposición, cercanía y resultados obtenidos durante su encargo.

La reunión fue encabezada por representantes de las diferentes cámaras empresariales de la región, quienes agradecieron el respaldo que se dio por parte de la Fiscalía en la atención de las problemáticas de seguridad y procuración de justicia, que impactan de manera directa al sector productivo.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Humberto Prado, explicó que el motivo del encuentro fue la reubicación del delegado dentro de la estructura estatal de la Fiscalía, así como el reconocimiento a su desempeño. "Viene con nosotros como amigos a despedirse. En el poco tiempo que estuvo aquí se logró una buena relación y un apoyo importante, siempre que se pidió ayuda, atendió y resolvió los problemas de los agremiados".

Destacó que la presencia de representantes de distintas cámaras refleja el buen balance de la gestión realizada en la Región Centro.

Por su parte, Miguel Ángel Medina agradeció el acompañamiento del sector empresarial y aseguró que se va satisfecho del trabajo realizado en la región, reiterando su compromiso con la seguridad del estado. "Puse toda mi disposición, mi capacidad y mi empeño al servicio de la comunidad de Monclova y de la región. Me voy contento, aunque consciente de que siempre hay tareas por mejorar".

El funcionario indicó que en los próximos días el Fiscal General dará a conocer de manera formal las nuevas responsabilidades que asumirá dentro de la institución, estimando que su salida de la delegación se concretará a mediados del mes.

Asimismo, confirmó que su sucesor será Everardo Lazo Chapa, a quien calificó como un funcionario con experiencia y perfil adecuado para atender las necesidades de la Región Centro.

En la reunión estuvieron presentes los representantes de Canacintra, Unión de Organismos Empresariales, CMIC, OCV Monclova, CANACO, Coparmex y de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).