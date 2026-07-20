María de Luz García denuncia despido injustificado

María de Luz García Hernández denunció públicamente al empresario Ricardo Saldívar, a quien acusó de despedirla después de más de cuatro años de trabajo y ofrecerle únicamente 6 mil pesos como finiquito, cantidad que consideró inferior a la que le corresponde conforme a la legislación laboral.

La exempleada doméstica afirmó que, tras rechazar esa propuesta e iniciar una reclamación laboral, el empresario la denunció por un presunto robo, situación que, según su versión, busca presionarla para desistir de su demanda.

García Hernández señaló que laboró durante cuatro años y cuatro meses en el domicilio del empresario realizando diversas tareas del hogar.

Indicó que, al ser despedida, entregó las llaves de la vivienda y acudió a la oficina de Saldívar, donde, aseguró, le ofrecieron únicamente 6 mil pesos.

La denunciante sostuvo que, de acuerdo con el cálculo realizado durante el procedimiento laboral, le correspondería un finiquito de entre 30 mil y casi 40 mil pesos.

Respecto a la acusación de robo, reconoció que en diversas ocasiones retiró cartones, botes, trapeadores y otros materiales en desuso; sin embargo, aseguró que lo hacía con conocimiento del personal de confianza de la vivienda para destinarlos al reciclaje, ya que una de sus hijas es maestra.

No obstante, negó haber sustraído una cadena con un valor superior a los 30 mil pesos, como presuntamente le atribuye el empresario. "Si él sabía que le faltaba esa cadena, ¿por qué no me lo dijo el día que salí de su casa? ¿Por qué hasta que yo presenté la demanda laboral vino a denunciarme?", cuestionó.

La mujer también aseguró que recibió amenazas telefónicas presuntamente realizadas por Saldívar, quien, según su dicho, le advirtió que impediría que tanto ella como su esposo consiguieran empleo debido a su edad y que incluso podría sufrir un accidente.

Asimismo, afirmó que existen otros exempleados que, presuntamente, enfrentaron situaciones similares al ser despedidos sin recibir la liquidación que, a su juicio, les correspondía por ley.

Actualmente, García Hernández informó que mantiene abierta su reclamación laboral y que también compareció ante la Fiscalía del Estado para atender la denuncia presentada en su contra.

La exempleada señaló que el empresario ha insistido en resolver el conflicto con el pago de los 6 mil pesos inicialmente ofrecidos, propuesta que rechazó por considerar que no cubre las prestaciones que le corresponden.