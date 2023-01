Despiden a Rodrigo

Tener un rancho era el sueño de Rodrigo, el obrero que falleció el pasado fin de semana tras el accidente que se registró al interior de Altos Hornos de México, quien el día de ayer fue despedido por sus familiares y amigos.

En medio de un gran dolor, se despidió al cuerpo de Rodrigo Villalobos Carrillo quien fue recordado como una persona alegre, responsable, trabajador, una gran persona y un gran ser humano.

Su cuerpo fue velado en la funeraria de la Sección 147, donde estuvo acompañado por sus padres, esposa, hijos, por toda su familia, amigos y compañeros, quienes acudieron para honrar su memoria.

Roberto Villalobos, padre de Rodrigo lo recordó como un gran ser humano, una persona muy querida en su trabajo por sus amigos, por lo que su muerte representa una pérdida irreparable.

Tras su partida dejo a su esposa Denisse y sus dos hijos Rodrigo y David, de 17 y 11 años respectivamente.

Dejó grandes proyectos iniciados, como la construcción de un rancho, el cual era su pasión y tenía contemplado dedicarse a ello, el cual, su padre buscará la manera de concretarlo y cumplir el sueño de su hijo.

"El no quería ser solo obrero, sino vivir su pasión tener un rancho en el campo, estábamos en eso, no se si lo vamos a retomar, a mi me gustaría cumplir el sueño de mi hijo, si Dios quiere, voy a ver si su hijo el mayor desea seguir ese sueño".

En cuanto al accidente, señaló que no culpa a la empresa ni a nadie, ya que el riesgo está en todas partes, desde el momento que uno sale de su casa, existe un riesgo en donde no saben si va a volver y únicamente comentó que los tiempos de Dios son justos, son precisos y era su tiempo.

Así mismo comentó que desde el momento del accidente ha tenido comunicación con gente de la empresa, que han brindado todo el apoyo para traslado, atención y todo lo que requirió en su momento.

Por decisión de Rodrigo el cuerpo fue cremado y las cenizas se depositarán en una urna en la iglesia San José Obrero de la colonia Obrera, en donde descansarán sus restos.