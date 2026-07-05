Laura Jiménez impulsa reforestación en Múzquiz: Cuidado del medio ambiente

MÚZQUIZ, COAH.- En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente 2026, el Gobierno Municipal de Múzquiz, encabezado por la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, se sumó a la Jornada Estatal de Reforestación "Verde Verde Coahuila 2026", mediante la plantación de árboles en el Parque Recreativo La Cascada.

Esto es parte de una estrategia impulsada por el Gobierno del Estado que encabeza el ingeniero Manolo Jiménez Salinas para fomentar la conservación del medio ambiente.

Durante el evento, la Presidenta Municipal dio la bienvenida a autoridades estatales, representantes de instituciones educativas, empresarios, funcionarios municipales, integrantes de los Chalecos Verdes de Mejora y vecinos del sector. Destacó que el cuidado de los recursos naturales es una responsabilidad compartida que requiere la participación de toda la sociedad.

En su mensaje, Laura Patricia Jiménez Gutiérrez señaló que esta jornada se realizó de manera simultánea en los municipios de Coahuila, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva, con el propósito de fortalecer la cultura del respeto y cuidado de los recursos naturales.

Asimismo, la alcaldesa reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas por impulsar programas que promueven la participación ciudadana y la conciencia ambiental, permitiendo que sociedad y gobierno trabajen de manera conjunta para construir comunidades más sustentables.

Como parte de la jornada, autoridades y asistentes realizaron la plantación de árboles en el Parque Recreativo La Cascada, acción con la que el Gobierno Municipal de Múzquiz reiteró su compromiso con el desarrollo sostenible, la recuperación de espacios verdes y la protección del patrimonio ambiental en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

La ceremonia contó con la presencia del licenciado Federico Quintanilla Riojas, representante del gobernador Manolo Jiménez Salinas; integrantes del Honorable Cabildo de Múzquiz; el coordinador municipal de Mejora, Jesús Guerrero García; el director del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Múzquiz, ingeniero Santos Eduardo de la Garza García; la representante del CONALEP Múzquiz, Juanita Montes; el director de Ecología, Gabriel Chaib Martínez, además de funcionarios municipales, docentes, estudiantes, empresarios y vecinos.