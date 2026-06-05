Vinculan a proceso a empresario por presunto despojo de terreno en Monclova

Vinculan a proceso a Juan Antonio N, propietario de la empresa Chyrsa, por el presunto delito de despojo relacionado con un terreno ubicado en la zona centro de Monclova, donde actualmente permanecen cerrados varios locales comerciales tras el aseguramiento judicial del inmueble.

La resolución fue emitida este viernes por un juez penal durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal de Frontera, luego de que el Ministerio Público presentara diversos datos de prueba sobre la ocupación del predio localizado en el cruce de Ocampo y Privada Jesús Silva.

La denuncia fue presentada por Laura Vianey, quien aseguró haber adquirido legalmente el terreno en 2014 mediante un contrato de compraventa inscrito ante el Registro Público de la Propiedad. De acuerdo con su declaración, durante varios años mantuvo la posesión del inmueble con cercado perimetral y señalamientos de propiedad privada, hasta que entre 2021 y 2023 presuntamente ingresó personal relacionado con la empresa Chyrsa para retirar la delimitación e iniciar la construcción de un establecimiento comercial.

La afectada afirmó que al intentar reclamar el terreno fue intimidada y obligada a retirarse, perdiendo la posesión de un patrimonio que aseguró haber adquirido con recursos propios. Tras más de tres años de investigación, la Fiscalía judicializó el caso y obtuvo la vinculación a proceso del empresario, además de que el juez determinó mantener el embargo precautorio del inmueble mientras continúan las investigaciones.

Al concluir la audiencia, el abogado de la denunciante, Jorge Garza Calvillo, señaló que la resolución representa un avance importante dentro del proceso legal y sostuvo que el análisis realizado por el juez se enfocó en los actos de posesión y el presunto despojo, no en la propiedad definitiva del terreno. El litigante afirmó además que familiares del imputado habrían intentado adquirir el predio años atrás, aunque la propietaria decidió conservarlo para desarrollar un proyecto personal.

Añadió que durante el proceso existieron acercamientos entre ambas partes y aseguró que el acusado habría reconocido haber actuado por equivocación. Actualmente, el establecimiento comercial permanece cerrado y bajo resguardo judicial hasta que se emita una resolución definitiva sobre la situación legal del inmueble y la responsabilidad de los involucrados.