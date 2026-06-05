Afluencia de consumidores en Saltillo por Ley Seca antes de elecciones

SALTILLO, Coahuila.- A pocas horas de la entrada en vigor de la restricción para la venta de bebidas alcohólicas con motivo de la jornada electoral, establecimientos de Saltillo reportaron una creciente afluencia de consumidores que buscan abastecerse con anticipación.

Encargados y propietarios de negocios dedicados a la comercialización de cerveza señalaron que desde principios de semana comenzó a reflejarse un incremento sostenido en las compras, fenómeno que suele repetirse cada vez que se aplica la Ley Seca durante procesos electorales.

De acuerdo con comerciantes del sector, las ventas podrían incrementarse hasta en un 50 por ciento respecto a un fin de semana regular, debido a que muchos clientes adquieren mayores volúmenes de producto para cubrir el periodo en que permanecerá prohibida su comercialización. Entre los artículos con mayor demanda destacan las presentaciones de cerveza en charola y las caguamas, mientras que otros formatos registran un comportamiento más moderado.

Algunos compradores, señalaron, incluso adquieren cantidades superiores a las habituales con fines de reventa o para compartir durante reuniones familiares y sociales. Los negocios continuarán operando de manera normal hasta la noche del viernes, respetando sus horarios habituales.

Sin embargo, desde los primeros minutos del sábado deberán suspender la venta de bebidas alcohólicas en cumplimiento de la disposición estatal. Comerciantes también indicaron que una parte importante de los consumidores opta por adquirir cerveza a temperatura ambiente para almacenarla y enfriarla posteriormente en sus hogares, estrategia que permite aprovechar la disponibilidad del producto antes de la restricción.

La Ley Seca estará vigente en los 38 municipios de Coahuila desde el inicio de este sábado y hasta la medianoche del domingo, como parte de las medidas implementadas para garantizar el orden durante la elección en la que se renovarán las 25 diputaciones del Congreso local. Autoridades electorales estiman que alrededor de 2.5 millones de ciudadanos integran la lista nominal y estarán en posibilidad de acudir a las urnas para emitir su voto.