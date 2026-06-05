Miguel Felipe Mery Ayup implementa inteligencia artificial en el Poder Judicial

SALTILLO, COAH.- El Presidente Magistrado del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, informó que la institución avanza en la reestructuración operativa en la Ciudad Judicial de Saltillo que contempla la implementación de jueces únicos, equipos compartidos de secretarios y actuarios, así como una mayor incorporación de herramientas tecnológicas para agilizar la impartición de justicia.

El magistrado explicó que el nuevo modelo busca optimizar recursos humanos y responder de manera más eficiente a la demanda de los usuarios. Reconoció que durante el proceso de transición se detectaron pendientes en áreas como la actuarial y la de secretarios de acuerdos, por lo que actualmente se trabaja para regularizar la carga laboral.

Señaló que, por el momento, los esfuerzos están enfocados en poner al día los asuntos de las materias mercantil y laboral, antes de concretar el traslado de los juzgados civiles y posteriormente de los familiares, como parte de la reorganización prevista.

Mery Ayup recordó que el Gobierno de Coahuila autorizó desde enero una ampliación presupuestal de 80 millones de pesos destinada a fortalecer la operación del Poder Judicial mediante la contratación de personal y mejoras salariales.

Indicó que estos recursos permitirán crear nuevas plazas para jueces, secretarios, actuarios, defensores públicos, trabajadores sociales y especialistas en psicología adscritos al Centro de Evaluación Psicosocial, incorporaciones que comenzarán a partir de este mes de junio.

El Presidente Magistrado destacó que este fortalecimiento contribuirá a reducir rezagos, particularmente en las áreas de notificaciones y emisión de acuerdos pendientes.

Como ejemplo de los avances logrados, informó que tan solo la semana pasada fueron emitidos alrededor de 650 acuerdos en materia mercantil, una cifra sin precedentes que atribuyó al trabajo coordinado del personal y al uso de nuevas herramientas digitales.

Asimismo, resaltó que la inteligencia artificial ya se utiliza como una herramienta de apoyo dentro de la institución, permitiendo agilizar diversos procesos administrativos y jurisdiccionales. Precisó que esta tecnología no reemplaza a los trabajadores, sino que complementa sus funciones y mejora la productividad en las distintas áreas del Poder Judicial.