Desprendimiento de piedras en muro de La Purísima en Monclova

El muro de La Purísima, considerado el vestigio histórico más antiguo de Monclova, registró el desprendimiento de varias piedras de su parte superior, por lo que el caso será reportado al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), instancia que determinará las acciones para su conservación.

Jesús Guajardo de los Santos, director del Archivo Municipal de Monclova, informó que durante una inspección realizada la mañana de este miércoles se detectó la caída de piedras en el muro, ubicado en la parte norte de la Alameda, en la colonia El Pueblo.

Explicó que las piezas deberán ser repuestas para evitar un mayor deterioro del inmueble, ya que la exposición constante a la lluvia y la intemperie afecta la estructura. "Algunas piedras de la parte alta estaban en el suelo; se cayeron y hay que reponerlas. Si lo dejamos pasar, poco a poco vamos a ir perdiendo el patrimonio. Las lluvias y la intemperie lo afectan, por eso requiere mantenimiento y protección constantes", señaló.

Guajardo de los Santos explicó que el muro corresponde a la antigua capilla de la Purísima Concepción, fundada por Alonso de León y Fray Juan Larios el 8 de diciembre de 1674, fecha en la que se celebra la Purísima Concepción de María, de donde proviene su nombre.

Indicó que del antiguo templo únicamente permanece en pie este muro, considerado uno de los principales vestigios de la época virreinal en Monclova.

Precisó que cualquier intervención deberá ser autorizada por el INAH, ya que en inmuebles históricos no pueden utilizarse materiales modernos sin supervisión especializada. "Se hace un reporte al INAH y ellos nos indican con qué materiales darle mantenimiento. En edificios tan antiguos no se puede intervenir libremente porque se puede alterar el patrimonio", explicó.

El director del Archivo Municipal señaló que, hasta el momento, este es el único inmueble histórico que presenta afectaciones, mientras que el resto del patrimonio colonial del municipio se encuentra en buenas condiciones. Entre los edificios y vestigios de esa época mencionó la Ermita de Zapopan, el Museo Coahuila y Texas, la iglesia de San Francisco, el Museo del Polvorín, la parroquia de Santiago Apóstol y las ruinas del antiguo molino ubicadas en la calle Progreso, junto al río.

Añadió que el muro de La Purísima tiene 352 años de antigüedad y ya existía antes de la construcción de la Alameda, iniciada alrededor del año 1800.