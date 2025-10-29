Usuarios confundidos por cierre temporal en la calle Carranza

Las obras de sustitución de tubería de agua en la calle Venustiano Carranza, en el tramo comprendido entre Zaragoza Sur y Guerrero Sur, provocaron el cierre temporal de la vialidad y el desvío del transporte público hacia calles alternas, lo que ha generado confusión entre los usuarios del servicio.

De acuerdo con el comunicado oficial, la vialidad permanecerá cerrada del 27 de octubre al 5 de noviembre, tiempo durante el cual se llevarán a cabo los trabajos de rehabilitación. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía tomar precauciones y utilizar vías alternas.

Sin embargo, choferes y administradores de rutas urbanas señalaron que es probable que las labores se extiendan por más tiempo, ya que se prevé continuar con los trabajos en otros tramos de la calle Carranza, lo que podría prolongar el cierre hasta un mes.

Mientras tanto, el transporte público ha sido desviado por las calles Allende y Cuauhtémoc, para posteriormente reincorporarse a la Venustiano Carranza y continuar su recorrido habitual.

Ante la falta de información visible en las paradas, muchos usuarios —especialmente en la de mayor afluencia, ubicada frente a una conocida tienda departamental del Centro— han esperado por más de una hora sin saber del cambio de ruta.

En respuesta, algunos trabajadores y choferes de las rutas han optado por caminar el tramo cerrado para informar personalmente a los pasajeros sobre los desvíos y evitar mayores retrasos.

Se espera que en los próximos días el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) y la Dirección de Transporte instalen avisos visibles y señalización temporal para orientar a los usuarios mientras continúan los trabajos de sustitución de tubería.