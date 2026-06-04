Manolo Jiménez llama a la civilidad en elecciones de Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Durante su visita al municipio de Múzquiz, el gobernador de Coahuila, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, expresó su deseo de que el proceso electoral se desarrolle con tranquilidad, civilidad y respeto, a la altura de las y los coahuilenses.

Señaló que, desde el inicio se hizo un llamado a las candidatas y candidatos de todos los partidos para que realizaran campañas de propuestas y construcción, alejadas de la polarización y el enfrentamiento.

El mandatario destacó que, la mayoría de los aspirantes optaron por presentar proyectos y soluciones, aunque reconoció que algunos recurrieron a la crítica y la confrontación. "Como les he dicho, quienes le apuestan al odio y, a los pleitos siempre pierden", puntualizó.

En cuanto al blindaje de seguridad para la jornada electoral del próximo 7 de junio, en la que se renovará el Congreso del Estado, Jiménez Salinas informó que se tiene en marcha un operativo coordinado.

El lunes pasado se realizó una reunión con instituciones de seguridad, la Guardia Nacional, la Marina, la Fiscalía, así como representantes del poder legislativo y judicial, con el objetivo de garantizar un proceso en paz.

El gobernador adelantó que se instalarán mesas regionales con representantes del gobierno y de las instituciones de seguridad, quienes estarán atentos al desarrollo de la jornada. "Debe ser una elección tranquila, con la participación responsable de todos", aseguró.

Finalmente, anunció que en todo el estado se desplegarán cerca de 10 mil elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno, trabajando de manera coordinada y en sintonía para asegurar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en un ambiente de seguridad y confianza.