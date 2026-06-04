Capacitaciones en salud mental: Lorena Sáenz impulsa prevención en la comunidad

NUEVA ROSITA, COAH.- La doctora Lorena Patricia Sáenz Menchaca, regidora en el Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, fue designada como integrante del comité de salud mental a través de INSPIRA, iniciativa que busca fortalecer la atención y prevención en la Región Carbonífera.

La regidora agradeció al alcalde Óscar Ríos Ramírez por haberla propuesto para formar parte de este esfuerzo colectivo que beneficiará a toda la comunidad.

Sáenz Menchaca destacó la importancia de las capacitaciones que se han brindado con apoyo de autoridades estatales, señalando que aprender de profesionales como la doctora en psicología Paula Aguilar resulta fundamental para enriquecer el trabajo en favor de la comunidad.

Recordó que, la primera capacitación se realizó en la Infoteca y posteriormente en la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera (UTRC), con la participación de personal de salud y docentes de distintos niveles educativos.

La regidora subrayó que, también se han sumado oficiales de policía a estas capacitaciones, enfocadas en la prevención del abuso sexual, la intervención y el apoyo a las víctimas.

"Es un tema sumamente importante, porque nos permite actuar de manera más efectiva y brindar respaldo a quienes lo necesitan", expresó.

En lo personal, Sáenz Menchaca compartió que recientemente acudió al Colegio de La Paz, donde impartió un taller dirigido a estudiantes de preescolar y primaria.

En este espacio, dijo, se logró interactuar con los niños y niñas para enseñarles a identificar situaciones de riesgo, romper el silencio y conocer los medios de apoyo disponibles.

Finalmente, la regidora enfatizó que la prevención es clave y que se debe enseñar a la niñez qué conductas son correctas y cuáles no. "Es fundamental que los menores sepan que lo que viven tiene nombre, que existen formas de atenderlo y que no están solos", concluyó, reafirmando su compromiso con la salud mental y la protección de la infancia en San Juan de Sabinas.