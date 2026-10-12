Detienen a "El Chucho", por agresiones a un adolescente

FRONTERA, COAH.- Más de una decena de personas contactaron a Victoria "N" para denunciar presuntas agresiones atribuidas a Jesús Fidencio Ríos Gaytán, alias "El Chucho", luego de que su hijo, de 15 años, fuera golpeado con un bate en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva de Monclova.

La madre del adolescente aseguró que, tras publicar en redes sociales una solicitud para localizar a otras posibles víctimas, recibió testimonios de entre 20 y 30 personas que señalaron haber sufrido agresiones presuntamente relacionadas con el mismo hombre, vecino de la colonia Borja, en Frontera.

De acuerdo con su testimonio, su hijo fue atacado cuando regresaba a casa después de acudir a jugar fútbol a la Ciudad Deportiva. El adolescente había salido de la secundaria, luego fue a practicar box y fútbol y acostumbraba volver antes de las 22:00 horas, como se lo había pedido su madre.

La mujer relató que, mientras el joven caminaba por una calle cercana al estadio y al estacionamiento del lugar, una motocicleta con dos personas se aproximó. Según su versión, quien viajaba como pasajero llevaba un bate y comenzó a perseguir al adolescente.

Victoria "N" afirmó que su hijo intentó defenderse, pero fue golpeado repetidamente en la cabeza hasta caer al suelo, donde quedó inconsciente y con una herida que le provocó una hemorragia.

Personas que se encontraban en las inmediaciones acudieron a auxiliarlo y solicitaron apoyo médico. El menor fue trasladado en ambulancia al hospital Amparo Pape de Benavides, donde recibió atención y le practicaron estudios, entre ellos radiografías y una tomografía.

Testimonios de otras víctimas

La madre señaló que vecinos identificaron al presunto agresor y que, a partir de esa información, comenzó a buscar a otras personas que pudieran aportar datos sobre hechos similares.

Entre los testimonios que dijo haber recibido mencionó el caso de un joven que presuntamente fue golpeado hasta quedar inconsciente y convulsionar, por lo que permaneció hospitalizado en estado delicado y posteriormente habría presentado secuelas. También refirió agresiones contra adultos mayores y otros jóvenes, algunos de ellos con lesiones graves.

Victoria "N" aseguró que cuenta con testimonios, mensajes y copias de denuncias que otras posibles víctimas le hicieron llegar. Por ello, pidió que quienes hayan sufrido agresiones similares presenten sus propias denuncias para que los casos puedan ser investigados.

La mujer reconoció la intervención del director de Seguridad Pública de Monclova, Gabriel Santos, y de los elementos que participaron en la detención del señalado, realizada el sábado alrededor de las 18:00 horas en la colonia Borja.

Según su relato, el arresto ocurrió durante un operativo en el que el presunto agresor fue localizado en los techos de viviendas. Añadió que algunos familiares intentaron impedir que se lo llevaran.

La madre indicó que, hasta este lunes, el hombre permanecía en las instalaciones de la Fiscalía en Monclova, mientras avanzaban las diligencias ministeriales relacionadas con la agresión contra su hijo.

Agregó que agentes de la Fiscalía acudieron al lugar de los hechos para recabar fotografías, revisar grabaciones de cámaras de seguridad y reunir elementos para la investigación.

La entrevistada también señaló que el hombre presuntamente estaría relacionado con un grupo conocido como "Los Bolones", al que atribuyó otros actos violentos en la colonia Borja. Estas afirmaciones forman parte de los señalamientos de la denunciante y deberán ser investigadas por las autoridades.

Victoria "N" sostuvo que su intención al hacer público el caso es que otras posibles víctimas pierdan el temor a denunciar y que las autoridades investiguen los antecedentes que puedan existir. Aclaró que no conoce personalmente al señalado y que decidió intervenir después de la agresión sufrida por su hijo.

Finalmente, informó que el adolescente se encuentra en recuperación y reiteró el llamado a quienes tengan denuncias, testimonios o evidencias de posibles agresiones para que acudan ante las autoridades correspondientes.