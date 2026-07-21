Detienen a Jorge N en Coahuila por caso Rocky: investigación en curso

La Fiscalía General del Estado informó la detención de Jorge N, esposo de Liliana N, quien es investigada por su presunta participación en el denominado caso Rocky. El aseguramiento ocurrió la noche del lunes durante un cateo realizado en un inmueble relacionado con las indagatorias.

De acuerdo con la dependencia, Jorge N fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su posible responsabilidad por presuntos actos que habrían obstaculizado el desarrollo de la investigación.

Según la información oficial, el detenido es investigado por presuntamente impedir las acciones para localizar a Liliana N y por haber lanzado amenazas contra agentes que participaban en el operativo.

La Fiscalía señaló que estos hechos forman parte de una carpeta de investigación que continúa integrándose conforme avanzan las diligencias.

La dependencia confirmó que Liliana N aún no comparece ante el Ministerio Público para rendir su declaración, por lo que las investigaciones permanecen abiertas con el fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, informó que el médico veterinario que atendió a Rocky entregó la documentación que acredita que el perro ingresó al hospital veterinario poco después de los hechos investigados.

La institución también aclaró que el profesionista no mantiene relación con las personas investigadas. No obstante, indicó que ha recibido amenazas mientras continúa brindando atención médica especializada al animal.

Las investigaciones iniciaron después de que en redes sociales circularan videos en los que presuntamente se observa a un perro siendo arrastrado por una camioneta y posteriormente atropellado en el estacionamiento de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Villa San Miguel.

A partir de esas imágenes, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades legales de las personas involucradas. Hasta el momento, las diligencias continúan y la autoridad no descarta nuevas actuaciones conforme avance el proceso.