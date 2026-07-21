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Coahuila

Javier Díaz González promete justicia por maltrato al perro Rocky en Saltillo

Recientemente, el Cabildo aprobó un reglamento para la protección de los seres sintientes, que ya está vigente y busca prevenir casos de maltrato animal en Saltillo.

Por Staff / La Voz - 21 julio, 2026 - 12:00 p.m.
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      SALTILLO, COAH.-El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, aseguró que los responsables del caso de maltrato animal contra el perro Rocky enfrentarán "todo el peso de la ley" y descartó cualquier protección o trato preferencial hacia las personas involucradas.

      El edil informó que el Gobierno Municipal trabaja en coordinación con la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, instancias responsables de la investigación y la impartición de justicia, para contribuir al esclarecimiento del caso.

      "Nos sumamos a la indignación por este caso del perrito Rocky. Aquí nadie está por encima de la ley; el que la hace la paga", declaró.

      Díaz González rechazó las versiones difundidas en redes sociales sobre un presunto encubrimiento por parte del Ayuntamiento y negó conocer a las personas señaladas.

      "No los conozco. Y aunque los conociera, de todas maneras se aplicaría el peso de la ley. Aquí el que la hace la paga y nadie va a estar por encima de la ley", afirmó.

      El presidente municipal señaló que mantiene comunicación con el fiscal del estado para dar seguimiento al caso y expresó su confianza en que la Fiscalía actuará conforme a sus atribuciones.

      "Se confía plenamente en la Fiscalía. He estado en contacto con el fiscal, dándole seguimiento a este asunto tan indignante", sostuvo.

      Asimismo, recordó que el Cabildo aprobó recientemente el Reglamento para la Protección y Bienestar de los Seres Sintientes, el cual ya fue publicado y se encuentra vigente.

      Finalmente, reiteró que el Ayuntamiento brindará toda la colaboración necesaria a las autoridades competentes y confió en que el caso se resolverá conforme a derecho.

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