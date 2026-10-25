Sanciones a unidad de alquiler por 14 kilogramos de cristal

Luego de que se diera a conocer la detención de una unidad de alquiler que transportaba 14 kilogramos de droga sintética conocida como cristal, la Dirección de Transporte y Vialidad Municipal esperará el informe oficial del Ministerio Público Federal para determinar las sanciones correspondientes, informó el titular de la dependencia, Teodoro Jaime Flores Rodríguez.

El funcionario explicó que, mientras las autoridades federales y de Seguridad Pública concluyen las investigaciones, el área a su cargo mantiene operativos diarios de inspección para verificar que los choferes cuenten con seguro vigente y tarjetones en regla, los cuales incluyen las pruebas de antidoping obligatorias.

Respecto a las medidas que se tomarán contra los involucrados, Flores Rodríguez precisó que, una vez que reciban el parte oficial, se procederá a dar de baja de manera definitiva al conductor del padrón municipal en caso de confirmarse su responsabilidad. En el caso de la concesión, se analizará si las placas eran rentadas o si el titular tuvo alguna implicación en el delito.

"Ya con las investigaciones y que tengamos la información nosotros, vamos a ver qué sanciones procederán, o si el concesionario no tuvo responsabilidad directa por tratarse de una renta de placas", puntualizó el director.