Monclova busca atraer empresas de semiconductores

La estrategia para atraer empresas dedicadas a la fabricación de semiconductores representa una oportunidad de crecimiento y diversificación económica para la región Centro, además de la posibilidad de generar empleos mejor pagados.

Mario Coria Rohell, presidente de COPARMEX Monclova, destacó la importancia de que el municipio y el gobierno del estado impulsen la llegada de empresas de este sector, ante los esfuerzos del gobierno estadounidense por reducir su dependencia de los proveedores asiáticos.

El dirigente empresarial señaló que la pandemia evidenció los riesgos de depender de Asia para el suministro de estos componentes, cuya demanda ha cobrado mayor relevancia por el desarrollo de la inteligencia artificial y el Internet de las cosas.

Consideró que uno de los principales beneficios para la región sería la creación de empleos con mejores salarios, comparables con los de la industria aeroespacial, así como mayores oportunidades para los jóvenes con preparación técnica especializada.

Como parte de la preparación, el Tecnológico de Monclova adquirió equipo de laboratorio para ofrecer diplomados y cursos relacionados con los semiconductores.

El director del Tecnológico participó en la gira realizada por San Francisco, California, junto con Reginaldo Calderón, de Promoclova; Luis Olivares, secretario de Economía, y representantes del área educativa del gobierno del estado.

Coria explicó que para atraer nuevas inversiones será necesario vincular la preparación académica con la disponibilidad de naves industriales.

Señaló que en Monclova ya existen empresas de origen coreano que manejan una parte de semiconductores en la región, por lo que se busca captar más compañías.

Añadió que la seguridad será determinante para competir con otras entidades, debido al alto valor comercial de estos componentes; además, la ubicación de la región Centro, que está a cerca de dos horas de la frontera con Estados Unidos, representa otra ventaja para atender ese mercado.

El empresario sostuvo que los semiconductores son fundamentales para el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial y dispositivos conectados, además de utilizarse en aparatos cotidianos como refrigeradores, lavadoras y cafeteras, lo que refuerza el potencial de crecimiento de esta industria.