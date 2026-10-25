Transportistas exigen al Gobierno federal indemnización por robos en autopistas

Transportistas exigen que el Gobierno federal se responsabilice por los accidentes y robos que se registran en las autopistas de cuota, ante el pago que se realiza en casetas y que, de acuerdo con lo establecido, otorga un seguro en el tramo de carretera.

Gerardo Bortoni, presidente de la Cámara del Autotransporte de Carga, afirmó que el costo de las casetas representa aproximadamente entre 15 y 18 por ciento del valor facturado por los transportistas, sin que esto se traduzca en compensaciones cuando sufren asaltos o daños.

El dirigente señaló que la exigencia forma parte del pliego petitorio del sector, que busca que las autoridades y concesionarias respondan por las afectaciones que enfrentan los operadores durante sus recorridos.

"Ni un peso, ni el daño de la unidad y mucho menos el daño de la carga", mencionó al denunciar que los transportistas no reciben indemnizaciones cuando son víctimas de robos en las autopistas.

Bortoni cuestionó que los transportistas deban cumplir con la contratación de un seguro de responsabilidad civil, mientras que, aseguró, las autopistas cuentan con coberturas que no se hacen efectivas para responder por los daños sufridos por los usuarios.

También criticó las elevadas tarifas de peaje y sostuvo que las concesionarias deben asumir la responsabilidad cuando los perjuicios superen la cobertura de las pólizas de los vehículos involucrados.

La petición del sector contempla que las autopistas respondan por las pérdidas derivadas de los asaltos registrados en sus tramos, tanto por los daños a unidades como por la mercancía robada.