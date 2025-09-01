Aseguran vehículo con mercancía en operativo de seguridad en Cuatro Cienegas Coahuila

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, bajo el esquema de Mando Coordinado, aseguraron un vehículo cargado con 212 cajas de botellas de agua de la marca Alkaline Hydration, debido a que el conductor no pudo acreditar la propiedad de la mercancía.

La detención se realizó la mañana del 31 de agosto sobre la carretera federal 30, a la altura del kilómetro 79, en el tramo Cuatro Ciénegas–Monclova. El operativo estuvo a cargo del oficial José Luis Pérez, al mando de la unidad estatal 06.

El detenido fue identificado como Manuel Santos Garza Pereida, de 51 años de edad, con domicilio en la colonia Villa de Fuente, en Piedras Negras, Coahuila.

De acuerdo con el reporte, el hombre trasladaba en una camioneta Chevrolet tipo vagoneta, modelo 1999, con placas FDJ513C y un remolque plataforma modelo 2017, color negro, la carga que consistía en botellas de 355 mililitros, 500 mililitros y un litro.

El sujeto aseguró que había cargado el producto en el ejido Hermanas con destino a Zacatecas, sin embargo, en dicha zona no existen registros de distribución de la marca. Las autoridades presumen que la mercancía pudo haber sido sustraída en Monclova para su reventa en Torreón.

Durante la detención, Santos Garza adoptó una actitud altanera ante los elementos, quienes aseguraron la carga, el vehículo y lo pusieron a disposición de la autoridad competente