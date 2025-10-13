Dos hombres detenidos en operativo en Hotel Viena

La noche del sábado, un operativo policial sorprendió al personal y a los huéspedes del hotel Viena, dejando como punto central la habitación número 2, donde se encontraban los dos hombres detenidos durante el cateo: uno de ellos es de Ciudad Frontera y el otro es foráneo, según información extraoficial.

Federico Burckardt, administrador del hotel, relató que todo ocurrió en cuestión de minutos. "Fue como una redada. Llegaron muchas patrullas, entraron al estacionamiento y pidieron abrir la habitación 2. No nos dio tiempo de reaccionar", comentó, visiblemente sorprendido por la magnitud del operativo.

Uno de los hombres había reservado la habitación desde el miércoles, y días después llegó la otra persona. Ambos se registraron con identificación oficial, sin levantar sospechas hasta que las autoridades irrumpieron.

Durante el cateo, los policías aseguraron la habitación y realizaron una revisión coordinada, mientras otros elementos vigilaban los accesos del hotel. Testigos mencionaron que las maniobras fueron rápidas y precisas, con un despliegue que bloqueó temporalmente la entrada principal.

Extraoficialmente se sabe que la detención de estos dos hombres llamó la atención de las autoridades por indicios aún no revelados, mientras la Fiscalía mantiene la investigación abierta y resguarda la identidad oficial de los detenidos.

"Nosotros cooperamos en todo momento, pero nunca habíamos visto algo así. Ha habido revisiones antes, pero nunca con tanta coordinación ni con detenidos", añadió Burckardt.

El hotel Viena, ubicado en una zona concurrida de Monclova que combina hoteles familiares y de paso, continúa operando con normalidad, aunque la sorpresa del operativo dejó al personal y a los huéspedes con la sensación de que la seguridad puede cambiar en cualquier momento.