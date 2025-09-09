Detenido César Abraham busca reducción de pena con proceso abreviado

La defensa legal de César Abraham "N", presunto "halconcito" de la delincuencia organizada, solicitará en los próximos días acogerse a un procedimiento abreviado, dentro del proceso penal que se le sigue por los delitos de atentados contra las funciones de seguridad pública y posesión simple de narcóticos.

El imputado fue vinculado a proceso y trasladado al penal de Saltillo, donde permanecerá en prisión preventiva mientras se define su situación jurídica.

El caso se remonta al pasado 7 de diciembre, cuando César Abraham fue detenido por elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) en la colonia Telefonistas, luego de un reporte sobre hombres armados haciendo detonaciones.

Cerca de las 19:30 horas, al llegar a la calle Teotihuacán, los oficiales identificaron a un hombre que, al notar su presencia, sacó un radio, lanzó ponchallantas para frenar su avance y emprendió la huida a pie. Durante la persecución, los oficiales escucharon que gritaba: "Ya me atoraron los del GATE".

Inicialmente, su defensora pública solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas, pero no logró recabar pruebas que demostraran su inocencia, por lo que el juez dictó auto de vinculación a proceso, dándole la razón al Ministerio Público y estableciendo la medida cautelar de prisión preventiva.

El juez también concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, dentro de la carpeta 1126/2024. Sin embargo, fuentes cercanas al caso informaron que, ante la falta de elementos sólidos para una defensa en juicio oral, la estrategia ahora se encamina hacia un procedimiento abreviado, lo que permitiría al acusado obtener una reducción en la pena a cambio de aceptar su responsabilidad.

Se espera que en las próximas semanas se formalice esta solicitud ante el juez de control.