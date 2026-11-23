Autoridades de los tres órdenes de gobierno ejecutaron 15 cateos simultáneos en Acuña este fin de semana, lo que derivó en la detención de 14 objetivos prioritarios señalados como generadores de violencia.

El despliegue se realizó el 22 de noviembre de 2026 tras ser solicitado por la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza y autorizado por el Poder Judicial del Estado, bajo instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien dio seguimiento en tiempo real durante su visita a la ciudad.

En las acciones participaron 315 elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, 45 agentes del Ministerio Público y 80 unidades tácticas de distintas corporaciones.

De las personas aseguradas, nueve contaban con órdenes de aprehensión vigentes por delitos como robo y posesión de narcóticos con fines de comercio y suministro, entre otros ilícitos.

Durante las diligencias también se aseguraron siete réplicas de armas cortas de fuego, tres básculas grameras y cuatro inmuebles que quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, además de desarticular una red irregular de videovigilancia.

Este despliegue corresponde al segundo operativo simultáneo de este tipo instruido por el mandatario estatal, una medida que continuará aplicándose en otras regiones de Coahuila para sostener la baja incidencia delictiva y reforzar la percepción de seguridad ciudadana.