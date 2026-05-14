Arturo Valdés Pérez asegura que seguridad en Monclova fortalece confianza empresarial

Las recientes acciones de seguridad y detenciones realizadas por autoridades estatales y federales en Monclova fortalecen la confianza del sector empresarial y demuestran que en Coahuila se mantiene una estrategia firme contra la delincuencia.

Luego del golpe que se dio tras la detención de "el mono" en Monclova, el presidente de la Cámara de Comercio, Arturo Valdés Pérez, señaló que los resultados obtenidos por las corporaciones estatales y de investigación generan certeza y fortalecen la percepción de seguridad.

Reconoció el trabajo que se ha venido realizando a través de los diferentes operativos, cateos y decomisos, que se han realizado en el estado, en donde se demuestra que se mantiene el combate contra la delincuencia.

Señaló que estas acciones generan la confianza entre la población y entre los empresarios de que se vive en un estado en paz y seguro, y se trabaja diariamente para mantener estos indicadores.

Valdés Pérez señaló que para el sector empresarial la seguridad representa una prioridad, ya que permite proteger el patrimonio de las familias y la estabilidad de los negocios, lo cual es importante para mantener el desarrollo.

"Un inversionista siempre buscará un lugar donde su patrimonio esté seguro, cuando un estado mantiene seguridad, las inversiones llegan y precisamente esto es lo que la gente checa, por lo que consideramos importante seguir con este trabajo".

Mencionó que municipios como Ramos Arizpe, Torreón y Piedras Negras han tenido un crecimiento con la llegada de empresas, mientras que Monclova mantiene expectativas positivas para concretar nuevos proyectos.

Arturo Valdés Pérez pidió a las autoridades mantener los operativos y continuar con las acciones de combate a la delincuencia para evitar que se alteren las condiciones de paz en la entidad.