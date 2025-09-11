Genaro "N" detenido por exhibicionismo a menores

Genaro "N", de aproximadamente 44 años, fue detenido por la policía municipal tras un incidente de exhibicionismo obsceno que involucró a dos menores de edad. Ya fue presentado ante el juez.

Los hechos ocurrieron en una tienda propiedad del abuelo del acusado, donde, de manera repentina, mostró su aparato reproductor a las niñas antes de abandonar el lugar tras realizar una compra.

Las autoridades atendieron rápidamente el reporte y lograron la detención del individuo, quien fue vinculado a proceso. Actualmente, se encuentra bajo resguardo domiciliario mientras se lleva a cabo el procedimiento judicial, con un plazo de dos meses para la resolución del caso.

Existe la posibilidad de llegar a un acuerdo o celebrar un procedimiento abreviado. De ser así, la pena que enfrenta Genaro "N" podría oscilar entre 2 y 4 años de prisión, en caso de ser declarado culpable.