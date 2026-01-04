Detienen a conductor tras atropello de menor en Jardines del Aeropuerto

La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que tomó conocimiento de un hecho en el que una menor de edad fue atropellada sobre la avenida Aviación, en la colonia Jardines del Aeropuerto, en el municipio de Frontera.

De acuerdo con la información oficial, derivado del incidente se encuentra una persona del sexo masculino detenida, quien era el conductor del vehículo involucrado, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes y se deslindan responsabilidades conforme a derecho.

La autoridad estatal señaló que la menor de edad recibe atención y se encuentra bajo supervisión médica, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer mayores detalles sobre su estado de salud.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación y precisó que se brindará mayor información conforme avancen las indagatorias y lo permitan los tiempos legales.