Contactanos
Coahuila

Detienen a conductor tras atropello de menor en Jardines del Aeropuerto

La menor atropellada se encuentra bajo atención médica, aunque no se han revelado detalles sobre su estado.

Por Adriana Cruz - 04 enero, 2026 - 08:12 a.m.
Detienen a conductor tras atropello de menor en Jardines del Aeropuerto
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que tomó conocimiento de un hecho en el que una menor de edad fue atropellada sobre la avenida Aviación, en la colonia Jardines del Aeropuerto, en el municipio de Frontera.

       

      De acuerdo con la información oficial, derivado del incidente se encuentra una persona del sexo masculino detenida, quien era el conductor del vehículo involucrado, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes y se deslindan responsabilidades conforme a derecho.

      La autoridad estatal señaló que la menor de edad recibe atención y se encuentra bajo supervisión médica, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer mayores detalles sobre su estado de salud.

       

      La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación y precisó que se brindará mayor información conforme avancen las indagatorias y lo permitan los tiempos legales.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados