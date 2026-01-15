Operativos de seguridad pública en Melchor Múzquiz: detienen a Francisco Guadalupe N

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal lograron la detención de un individuo por el presunto delito de posesión de narcóticos.

La acción fue encabezada por agentes bajo el mando del director José Ponce Sánchez, como parte de los operativos de vigilancia en distintos sectores del municipio.

El detenido fue identificado como Francisco Guadalupe N, de 36 años de edad, conocido con el apodo de "Paquito". Su arresto se llevó a cabo en la calle Félix U. Gómez, entre Colegio Militar y Gustavo Elizondo, en el barrio La Ford, donde fue sorprendido en posesión de varias dosis de metanfetamina, comúnmente conocida como cristal.

La detención ocurrió alrededor de las 00:15 horas, cuando los oficiales realizaban un recorrido de prevención y detectaron la actitud sospechosa del sujeto.

Al realizarle una inspección, le encontraron varias "palomas" del narcótico, por lo que fue asegurado de inmediato.

Posteriormente, Francisco Guadalupe N fue trasladado a los separos de la cárcel municipal, donde quedó a disposición de la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común, instancia que determinará su situación legal en las próximas horas.

Las autoridades municipales reiteraron su compromiso con la seguridad de la ciudadanía y señalaron que continuarán reforzando los patrullajes y operativos para combatir la venta y distribución de sustancias ilícitas.