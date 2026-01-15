Saltillo y Monterrey firman acuerdo para albergar el Mundial de Fútbol 2026

SALTILLO, COAHUILA.- Saltillo se alista para convertirse en un destino alterno para los visitantes nacionales y extranjeros que llegarán al noreste del país durante el Mundial de Fútbol 2026.

Luego de formalizar un convenio de colaboración con el municipio de Monterrey, el alcalde Javier Díaz informó que la ciudad ajustará su calendario cultural y turístico para alinearlo con la justa deportiva.

Acciones de la autoridad

El acuerdo, firmado junto con el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, contempla una coordinación en áreas como turismo, desarrollo económico y seguridad, ante el incremento de visitantes previsto para los meses de junio y julio de 2026.

La estrategia busca que ambas ciudades trabajen de manera conjunta para ofrecer una experiencia integral a quienes acudan a los partidos mundialistas.

Entre las acciones anunciadas destaca la reprogramación de algunos de los principales eventos culturales de Saltillo. El Festival Internacional de las Artes, tradicionalmente vinculado al aniversario de la ciudad, sería adelantado o ajustado para coincidir con las fechas del Mundial, con el fin de captar la atención de los turistas y mostrar la identidad cultural de la región.

Detalles confirmados

El edil subrayó que la oferta no se limitará a actividades artísticas. Eventos como el Rodeo Saltillo, el relanzamiento de la Ruta Vinos y Dinos, la gastronomía local y espacios emblemáticos como el Museo del Desierto formarán parte del escaparate que la ciudad ofrecerá a los visitantes. Estas propuestas buscan resaltar la riqueza histórica, cultural y paleontológica de la capital coahuilense.

Como parte de la promoción previa, Saltillo tendrá presencia en encuentros deportivos y turísticos relacionados con el Mundial, como el Juego de Leyendas, donde instalará un stand para difundir sus atractivos. En este espacio participarán casas vitivinícolas del sureste de Coahuila, con degustaciones y muestras de productos locales.

Impacto en la comunidad

Javier Díaz destacó que la alianza con Monterrey fortalece a la región noreste del país, al unir a dos ciudades con perfiles industriales y económicos similares. En el rubro turístico, la complementariedad de la infraestructura hotelera será clave: la zona metropolitana de Monterrey cuenta con más de 12 mil habitaciones, mientras que Saltillo aporta alrededor de 4 mil, lo que permitirá atender la demanda de hospedaje durante el Mundial.