Javier Díaz González inaugura 25 Academias Deportivas y Culturales en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González arrancó oficialmente las 25 Academias Deportivas y Culturales que se llevan a cabo en las diferentes unidades deportivas del municipio, en las que participan activamente cerca de mil saltillenses de todas las edades.

Como parte de su compromiso con el deporte y la cultura, el presidente municipal hizo entrega de materiales deportivos y didácticos, con una inversión cercana a los 300 mil pesos.

"Nuestro objetivo es que Saltillo siga siendo una ciudad donde el deporte y la cultura sean herramientas de transformación social, y que la ciudadanía utilice las nueve unidades deportivas y los tres centros acuáticos municipales, donde se impulsa la disciplina y los valores", dijo Javier Díaz.

El alcalde mencionó que en el 2025 se invirtieron 35.8 millones de pesos en fortalecer la infraestructura deportiva de Saltillo y que, con el programa "Activa tu Parque", se logró rehabilitar 10 espacios para beneficio directo de 109 mil deportistas.

Asimismo, destacó que para este 2026 se extenderá el apoyo para que, a través del Gobierno Municipal, las y los deportistas puedan acceder al respaldo necesario en competencias fuera del municipio y del estado.

Javier Díaz mencionó que, gracias a un acuerdo de colaboración con el Club Felinos de Saltillo, se realizó una inversión de 1.5 millones de pesos para la instalación de duela plastificada en el gimnasio de la unidad deportiva Carlos R. González.

"En este 2026 vamos con todo. Planeamos proyectos como el Campo de Tiro con Arco en el Biblioparque Norte, que servirá como semillero de deportistas saltillenses en una disciplina que ha dado medallas olímpicas y campeones mundiales como Ángela Ruíz y Matías Grande; también con la firma del convenio con "FWC26 Monterrey", Saltillo participará en eventos como el Juego de Leyendas, y estamos organizando el Fan Fest con actividades deportivas y culturales", dijo.

Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo, mencionó que se cuenta con 25 Academias Deportivas y Culturales con presencia en todas las unidades deportivas.

Detalló que en las Academias Deportivas se incluyen atletismo infantil, juvenil y mayores; básquetbol, box, BMX, béisbol, fútbol, skate, tochito, pádel y tenis. Mientras que en las academias culturales se imparten matemáticas, guitarra, acordeón, plastilina, stop motion, pintura creativa, danza folclórica, baile moderno, belleza, psicología y actividades de biblioteca.

En representación de las Academias Deportivas, Erik Cortés Araiza, integrante de la Academia de Básquetbol, agradeció al alcalde Javier Díaz por el material deportivo y didáctico entregado, el cual, aseguró, será de gran utilidad.

"Gracias, alcalde Javier Díaz, por darnos la oportunidad de participar en algún deporte o actividad cultural cerca de nuestras casas, porque además de ser bueno para nuestra salud física y mental, nos ayuda a convivir con más gente y hacer amigos. A mí me da mucho gusto que en Saltillo tengamos un alcalde que lleva el deporte en la sangre, porque sabe lo importante que es en la vida, y para muchos de nosotros es un ejemplo", dijo.

Durante el evento estuvieron presentes, Álvaro Moreira Valdés, diputado local; José Roberto Gabriel Martínez Salinas, síndico presidente de la Comisión de Espectáculos, Recreación y Deportes; Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte en Coahuila; y William Gaytán Garanzuay, presidente del Club Felinos de Saltillo.