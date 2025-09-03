CANACO promueve consumo interno con campaña 'Un Viernes Muy Mexicano'

La Cámara Nacional de Comercio anunció el arranque de la campaña "Un Viernes Muy Mexicano", una estrategia con la que busca incentivar el consumo interno y fortalecer los negocios locales el último viernes de cada mes.

En rueda de prensa, integrantes de la CANACO detallaron que la iniciativa fue presentada el pasado 28 de agosto a nivel nacional y se llevará a cabo en todo el país con la intención de promover productos y servicios mexicanos.

El Presidente de la CANACO Monclova, Oscar Mario Medina Martínez, indicó que dentro de este programa se contemplan promociones, con el objetivo de apoyar la economía de las familias y apoyar a los negocios locales.

El primer ejercicio se realizará el próximo 26 de septiembre, y se realizará el último viernes de cada mes, con descuentos y promociones en los establecimientos que se registren dentro de este programa.

"Se trata de darle oportunidad a los comerciantes, prestadores de servicios, al comercio en general, queremos que las familias mexicanas elijan y consuman productos nacionales, en donde no es solo un tema de descuentos, sino de identidad y orgullo".

El registro de negocios participantes iniciará este 4 de septiembre, mientras que a lo largo del mes se entregarán engomados y se desplegará una estrategia de comunicación para difundir la campaña.

La elección del último viernes de cada mes coincide con los Consejos Técnicos Escolares, cuando los alumnos no tienen clases, lo que permitirá a las familias aprovechar la jornada para acudir a los comercios locales.

La campaña tendrá una evaluación en diciembre de 2025 para medir resultados y realizar ajustes rumbo a 2026.

"Queremos que esta iniciativa fortalezca tanto a las familias como a los negocios locales, manteniendo vivos los comercios familiares y generando arraigo en nuestras comunidades", indicó.