Detienen a jóvenes por vandalizar Punto Violeta en Colinas de Santiago

Dos jóvenes fueron turnados al Ministerio Público luego de ser detenidos por vandalizar un Punto Violeta ubicado en la colonia Colinas de Santiago, daños que ascienden a aproximadamente 30 mil pesos, informó Jorge Garza, director del C2.

El funcionario explicó que no es la primera ocasión en que dicho punto resulta afectado, ya que hace alrededor de un mes se registró un daño similar.

En aquel momento, la Dirección de Seguridad Pública turnó el caso al área jurídica del Ayuntamiento para presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía del Estado.

"Estamos contentos porque el martes pudimos atrapar a los jóvenes que estaban realizando estos actos de vandalismo. En el Punto Violeta hay una cámara PTZ instalada en un poste de seis metros, así como una cámara central que permite la comunicación directa con el monitorista del C2; esta última fue la que dañaron", detalló.

Señaló que, aunque el daño no fue de gran magnitud, el costo de reparación asciende a cerca de 30 mil pesos, ya que incluye afectaciones en la cámara y en el sistema de audio. Precisó que el área de Adquisiciones del Ayuntamiento será la encargada de determinar la cifra total de los daños.

Indicó que los dos jóvenes fueron consignados al Ministerio Público por el delito de daños, además de hacer uso indebido de los sistemas de emergencia.

Añadió que, presuntamente, los detenidos se encontraban bajo los efectos de algún enervante o psicotrópico al momento de cometer el acto.

"El vandalismo afecta a una cámara que mucha gente necesita, es un equipo diseñado para brindar seguridad y atención a la ciudadanía", expresó.

El director del C2 agregó que, en una segunda ocasión, la estación fue manchada con Resistol, motivo por el cual se reforzaron los rondines de vigilancia diaria en la zona. Sin embargo, reconoció que existen áreas de difícil acceso donde las patrullas no pueden ingresar con facilidad.

Asimismo, informó que en la plaza Juárez también se registraron daños en la cámara de un botón de pánico, situación que ya fue atendida por las autoridades.

Finalmente, señaló que la reparación del Punto Violeta vandalizado tomará alrededor de dos días, ya que será necesario instalar una cámara nueva.