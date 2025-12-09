AZUCENA TENORIO CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.

Elementos del Mando Coordinado realizaron la detención de un hombre que transportaba ganado sin acreditar su legal posesión, en un operativo efectuado durante el segundo turno de este 7 de diciembre.

La intervención ocurrió sobre el bulevar Juárez, a la altura de la calle Rupestre, en el fraccionamiento San Antonio, donde la unidad CRP SP 5649, detectó una camioneta Ford F-150 modelo 2001, color gris y con placas extranjeras, que trasladaba varios semovientes sin documentación.

El conductor identificado como Luis Fernando Zamarrón Montelongo, de 29 años, originario del ejido Tanque Nuevo, fue detenido luego de que no pudiera demostrar la procedencia del ganado. De acuerdo con el reporte, en la caja de la unidad se localizaron tres becerros colorados y un becerro bayo, todos sin arete de Siniga ni marca de sangre, lo que aumentó las sospechas sobre un posible caso de abigeato.

Acciones de la autoridad

El director de Seguridad Pública de Cuatro Ciénegas, Richards Estrada, informó que señalaron que el detenido podría estar relacionado con denuncias previas por robo de ganado en la región. Incluso, trascendió que los animales presuntamente eran trasladados desde el ejido El Venado, aunque esto será parte de las investigaciones.

El vehículo, los semovientes y el detenido fueron puestos a disposición del fuero común en la ciudad de Monclova, donde se continuará el proceso para determinar la situación legal del implicado.