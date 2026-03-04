Bomberos controlan incendio en vivienda deshabitada en Sabinas

SABINAS, COAH.- Alrededor del mediodía del miércoles, elementos del cuerpo de bomberos y protección civil de Sabinas acudieron a sofocar un incendio registrado en un domicilio ubicado en la esquina de las calles Río Lerma y Río Conchos, en la colonia Vista Hermosa.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras observar humo y fuego que emanaban del interior de la vivienda. De inmediato, se realizaron las llamadas de emergencia que permitieron la llegada de las unidades de auxilio en cuestión de minutos.

De acuerdo con testimonios de habitantes de la colonia, el domicilio afectado se encuentra deshabitado desde hace tiempo, aunque señalaron que suele ser utilizado por personas en situación de calle como refugio nocturno. Esta condición habría facilitado que se generara el siniestro en su interior.

Los bomberos lograron controlar las llamas en poco tiempo, ingresando al inmueble para sofocar el fuego y evitar riesgos mayores. Tras la intervención, se confirmó que no había personas en el interior al momento del incidente, por lo que únicamente se registraron daños materiales.

Finalmente, autoridades de protección civil exhortaron a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier situación de riesgo y recordaron la importancia de mantener vigilancia en viviendas deshabitadas, ya que suelen convertirse en puntos vulnerables para este tipo de emergencias.