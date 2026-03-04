Éxito de actividad musical en Sabinas para ayudar a Mario Hernández

SABINAS, COAH.- La empresaria Ana Montemayor Rodríguez expresó su agradecimiento a la comunidad por el apoyo recibido en la actividad realizada a favor de Mario Hernández, quien se encuentra hospitalizado debido a un problema de salud.

La actividad, que contó con la participación de varios grupos musicales y artistas, fue un éxito gracias a la solidaridad de la gente. "Quiero agradecer a toda la comunidad por su apoyo y solidaridad", dijo Ana Montemayor. La actividad incluyó música en vivo y una rifa de un estuche de instrumentos musicales, y se logró recaudar fondos para ayudar a Mario Hernández a cubrir sus gastos médicos.

Mario Hernández es un compositor y músico conocido en la región carbonífera, y ha tenido éxito con diferentes agrupaciones. La comunidad se unió para apoyarlo en este momento difícil, y Ana Montemayor Rodríguez destacó la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo.

La empresaria destacó el apoyo de la comunicadora Cristina Flores, que se sumó al esfuerzo, gestionando a través del IMSS para que Mario Hernández reciba la atención médica necesaria. "Es un ejemplo de que cuando hay solidaridad, se pueden sacar adelante grandes cosas", dijo Ana Montemayor.

La empresaria también agradeció a los grupos que participaron en la actividad, incluyendo a Grupo Aventado. "Es un momento emotivo y queremos que Mario se sienta acompañado y apoyado en este momento", concluyó Ana Montemayor Rodríguez.