AHMSA podría llegar a una tercera subasta por sus deudas

Deudas de Altos Hornos de México han hecho poco atractiva a la empresa dentro del proceso de venta, por lo que los interesados en adquirirla buscan que baje el precio para no poner en riesgo su inversión, por lo que podría llegar a una tercera subasta.

Gerardo Bortoni, Presidente de CANACAR, mencionó que aún se ve complicada la venta de AHMSA debido al monto que presentó el Síndico, al considerar que el valor es alto si se toman en cuenta las deudas de la empresa.

Reconoció que existen inversionistas interesados en adquirir la acerera, sin embargo buscan proteger su inversión y esperarían a que el precio baje, por lo que se podría llegar a la tercera subasta.

"Yo no soy quién para determinar cuánto vale la empresa, pero si realmente querían que se pusiera a funcionar deberían haber considerado un precio que fuera atractivo para los inversionistas, que se pudiera pagar y pudieran destinar más recursos para la rehabilitación de toda la empresa".

Señaló que el monto de mil 127 millones de dólares presentado durante la primera subasta, y que representa el 85 por ciento del valor de la empresa, ocasionó que fuera declarada desierta en busca de un mejor precio.

A esto se le suman los pasivos con los que cuenta AHMSA, así como el conflicto que mantiene con Cargill y Grupo Afirme, quienes continúan luchando para que se les regresen los activos que están en garantía.

"AHMSA debe mucho dinero a Afirme y Cargill como para ellos regalar la cuenta, por lo que ellos siguen luchando para que se les regrese ese recurso".

Señaló que tanto el valor de la empresa, como los adeudos y conflictos que tiene, reducen el interés de los inversionistas, quienes ven la manera de proteger su inversión en la compra de la empresa.