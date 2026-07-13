Emotivo homenaje a Nancy Mayabel Martín Barajas en Coahuila

Con mucho sentimiento y gratitud, la Generación 2020-2026 Grupo B de la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez develó una placa en memoria de su querida maestra Nancy Mayabel Martín Barajas, quien dedicó años a formar a generaciones en este plantel y lamentablemente perdió la vida el año pasado, dejando una huella imborrable en toda la comunidad educativa.

El acto reunió a la madre de la profesora, su hija Camila, directivos, personal docente, compañeros y padres de familia. Los estudiantes formaron una valla humana para recibir a sus familiares, y todos juntos realizaron un minuto de aplausos en reconocimiento a su labor.

Durante el homenaje se compartieron anécdotas entrañables, y resonaron palabras que definen su paso por la escuela: "Tu legado no muere, crece en cada niño que aprendió de ti, y nos sigues enseñando a ser mejores personas". Los propios alumnos dirigieron un mensaje final lleno de amor: "Tus amores se graduaron, pero te llevaremos por siempre en nuestros corazones, hasta siempre querida maestra Nancy". Por su parte, los padres de familia también expresaron su agradecimiento por la dedicación y el cariño que siempre entregó a cada alumno.

La placa colocada lleva grabado su mensaje eterno: "Gracias por guiarnos con amor, sabiduría y gran vocación. Por siempre en nuestros corazones". Un reconocimiento que quedará en el plantel como testimonio de que su enseñanza y su recuerdo perdurarán en cada uno de quienes la conocieron.

La comunidad educativa se une para recordar a la maestra Nancy Mayabel Martín Barajas, quien dejó una huella imborrable. Este homenaje no solo fue un acto simbólico, sino una celebración de su vida y legado.

Estudiantes y padres de familia comparten anécdotas y expresan su gratitud hacia la profesora fallecida. La conexión emocional entre la maestra y sus alumnos se hizo evidente durante el evento.

La placa de reconocimiento lleva un mensaje que perdurará en el corazón de quienes la conocieron. Este gesto simboliza el impacto que tuvo en la vida de sus estudiantes y la comunidad.