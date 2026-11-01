Día de Muertos: el 2 de noviembre no es día de descanso obligatorio

El 2 de noviembre no es un día de descanso obligatorio de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, por lo que las empresas no están obligadas a suspender labores, aunque pueden acordar con sus trabajadores algunos ajustes para otorgarles el día libre con motivo del Día de Muertos.

Roberto Ramírez, director del Centro de Conciliación Laboral, mencionó que en algunas empresas pueden establecer acuerdos para conceder el descanso, lo que permitirá a sus trabajadores aprovechar el fin de semana para visitar a sus seres queridos y participar en las tradiciones de estas fechas.

Señaló que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el 2 de noviembre no está considerado como día festivo; el próximo día de asueto será el 16 de noviembre, por la celebración de la Revolución Mexicana.

Sin embargo, algunas dependencias y bancos suspenderán labores, así como incluso algunas empresas.

Informó que en el Centro de Conciliación Laboral sí se suspenderán las actividades este 2 de noviembre, una decisión que la Junta de Gobierno de la dependencia notificó desde los primeros días del año para dar oportunidad al personal de honrar a sus muertos.

Durante esa jornada quedarán suspendidas las citas de conciliación y las audiencias; sin embargo, los plazos para la atención de expedientes se recorrerán un día, a fin de respetar los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo.

"Son fechas ya establecidas en el calendario de trabajo, es importante que los usuarios conozcan del asueto, en caso de presentarse un problema patronal tienen que esperar al día siguiente, sin riesgo de perder sus derechos que se encuentran a salvo, eso se contempla dentro de la ley", indicó.