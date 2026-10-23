Día del Médico: José Martínez reafirma su vocación en el Hospital Amparo Pape

Atender a cada paciente como si fuera su padre, madre o hermano es la enseñanza que José Martínez, encargado del servicio de Urgencias del Hospital “Amparo Pape de Benavides”, ha mantenido durante sus 22 años de trayectoria médica.

Este viernes 23 de octubre, en el marco del Día del Médico, compartió con sus compañeros una celebración que también representa una oportunidad para reafirmar su compromiso con quienes llegan al hospital en busca de atención.

“Todo lo hacemos con el corazón en la mano para servir a nuestros pacientes”, expresó Martínez, quien considera que estas muestras de reconocimiento los motivan a continuar con su labor.

Durante más de dos décadas en Urgencias, el médico ha enfrentado situaciones que ponen a prueba tanto sus conocimientos como su capacidad para tomar decisiones en momentos difíciles.

Entre las experiencias que más satisfacción le dejan están los casos de las personas que llegan sin recursos económicos suficientes y requieren de una atención médica, a quienes se les brinda el apoyo sin importar su situación.

“Ellos se van muy contentos y agradecidos con todo el personal que les brindamos el servicio, eso para nosotros es una gran satisfacción y un gran honor estar sirviendo a la sociedad”.

El trabajo también implica enfrentar momentos emocionalmente difíciles, en los que la sensibilidad ante el sufrimiento de los pacientes debe acompañarse de decisiones oportunas para procurar su bienestar.

Para Martínez, la atención médica no debe hacer distinciones por edad; niños, adultos y personas mayores merecen el mismo compromiso, pues todos requieren cuidados cuando su salud está en riesgo.

“Yo creo que no hay distinción porque al final de cuentas es una salud. Yo creo que la salud es pareja para todos”, señaló.

A las nuevas generaciones que se preparan para ejercer la medicina, el doctor les recomienda mantener la vocación y la empatía como parte esencial de su formación, sin perder de vista que cada paciente merece la atención que ellos desearían para sus propios familiares.

“Que esto lo hagan con mucho amor, mucha pasión, y que siempre vean al enfermo como si fuera su papá, su mamá o su hermano para que le den la atención que ellos quisieran que recibieran sus familiares”, aconsejó.