Día del Taco en Monclova: concurso y música en la Plaza Principal

Como ya es tradición, el Día del Taco celebrará su edición número 18 el próximo domingo 29 de marzo en la Plaza Principal de Monclova, donde se espera reunir a miles de familias en una jornada llena de música, gastronomía y ambiente festivo.

La organizadora del evento, Elizabeth García, informó que tras analizar la posibilidad de realizar el festejo en el estadio Kikapoo Luky Eagle, en conjunto con el Festival Vaquero que realiza el Ayuntamiento de Monclova, se optó por regresar al lugar tradicional debido a cuestiones logísticas. "Lo vamos a celebrar como tradicionalmente se ha hecho durante 17 ocasiones, esta es la edición 18, había la opción de hacerlo en el estadio, pero por logística no se dio y volvimos a lo tradicional, a nuestro espacio que es la plaza principal".

El evento arrancará a partir de las 12 del mediodía, con un programa que incluirá música en vivo, venta de tacos y actividades familiares. Entre los atractivos principales está la participación de 20 grupos musicales de la localidad, que permanecerán a lo largo del día ofreciendo un ambiente de fiesta, como parte de esta celebración.

Dentro de este mismo evento se tendrá el concurso de la Tortilla de Harina que se llevará a cabo por sexto año consecutivo, evento que ha ganado popularidad entre los asistentes y participantes, que en esta ocasión además de los premios en efectivo contará con dotación de 100 kilos de harina para el ganador.

De acuerdo con los organizadores, el evento suele atraer alrededor de 30 mil personas a lo largo del día, ya que el flujo de visitantes es constante. El Día del Taco forma parte de un fin de semana de celebraciones en la ciudad, que iniciará con el Festival Vaquero que organiza el municipio durante el viernes y sábado, para cerrar el domingo con este evento gastronómico. Con lo que dijo que no solamente es una fiesta, sino también es una actividad que mueve la economía de la ciudad.