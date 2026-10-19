Actividades del Mes Rosa en Múzquiz para la prevención del cáncer

MÚZQUIZ, COAH.- El director del Centro de Salud "Juan Galán Jr." de Múzquiz, doctor Jorge Cervera Mata, anunció actividades con motivo del Mes Rosa, dedicado a la prevención y lucha contra el cáncer.

Informó que el miércoles a las 12:00 horas se realizará una plática en el Centro de Salud para abordar la detección oportuna del cáncer de mama, la cual será impartida por personal de enfermería de dicho nosocomio.

Señaló que han estado difundiendo estas acciones en diferentes puntos del municipio e incluso acudirán a instituciones educativas para impartir temas alusivos a la detección oportuna, al recalcar que el cáncer de mama es la principal causa de muerte en mujeres y que detectarlo a tiempo cambia el pronóstico.

Destacó que el personal que labora en el Centro de Salud participa de manera activa en estas jornadas de prevención, con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia de la autoexploración y la atención temprana.

Cabe señalar que el cáncer de mama es una enfermedad en la que las células del tejido mamario mutan y se multiplican sin control, formando tumores.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el tipo de cáncer más común a nivel global y una de las principales causas de fallecimiento en mujeres, aunque también puede afectar a hombres en un porcentaje mucho menor (entre el 0.5 % y el 1 %).