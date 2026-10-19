Concientizan sobre el cáncer de mama en Coahuila con feria de salud

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Facultad de Psicología y Enfermería organizó una feria de salud con el objetivo de promover la prevención y concientizar a la población estudiantil y en general sobre la detección oportuna de esta enfermedad.

La Dra. Susana Sierra Herrera, directora del plantel, explicó que las actividades integran stands informativos elaborados por alumnos de primer, tercer y quinto semestre de la licenciatura en Enfermería. La directiva destacó que la labor de difusión abarca a mujeres y hombres, e invitó a participar a las demás facultades del campus y al personal administrativo de la coordinación.

Por su parte, la profesora de Enfermería Mariel Mireles Gutiérrez advirtió que la región norte del país y Coahuila registran una problemática latente impulsada por factores de riesgo como el sobrepeso, el consumo de tabaco y la ingesta de hormonas añadidas en alimentos. Precisó que el padecimiento no es exclusivo de las mujeres, ya que cerca del 1 por ciento de los diagnósticos corresponden a varones.

Mireles Gutiérrez enfatizó la importancia de la autoexploración mensual —idealmente del tercer al quinto día posterior al periodo menstrual— e indicó que las señales de alerta no siempre inician con un bulto, sino con hundimientos, enrojecimiento, secreciones en el pezón o alteraciones en la textura de la piel.

Finalmente, ante la necesidad de brindar una atención holística que atienda el duelo de las pacientes y sus familias, la Dra. Sierra Herrera adelantó que formalizarán un proyecto de acompañamiento psicológico especializado para personas en tratamiento o recuperación de cáncer de mama, sumándose a los servicios de atención ciudadana que ya ofrece la institución.