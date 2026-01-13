Carlos Villarreal firma convenio con el Colegio de Notarios en Monclova

Monclova, Coah.- Con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y brindar mayor certeza jurídica a las familias monclovenses, acorde con la visión y el trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, el alcalde Carlos Villarreal participó en la reunión del Colegio de Notarios de Monclova, realizada con motivo del cambio de su Mesa Directiva.

Durante el encuentro, el edil reconoció la labor desempeñada por Hylda Ríos al frente del organismo notarial y felicitó a Bernardo Molina, quien asume la Presidencia del Colegio, reiterando la disposición del Gobierno Municipal para continuar trabajando de manera cercana y coordinada con el gremio notarial.

Carlos Villarreal destacó que el trabajo conjunto con el Colegio de Notarios es clave para impulsar un desarrollo ordenado, fortalecer la legalidad y generar certeza en los trámites que impactan directamente en el patrimonio de las familias. Subrayó que estas acciones se realizan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, quien ha sido un aliado permanente para consolidar instituciones sólidas en todo el estado.

En la reunión también estuvo presente Paco Elizondo, presidente electo del Colegio de Notarios de Coahuila, a quien el alcalde agradeció su disposición para seguir fortaleciendo la coordinación entre el gremio notarial y los gobiernos municipales de la Región Centro Desierto.

En este marco se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración, orientado a reforzar la coordinación interinstitucional y generar mayores beneficios para la ciudadanía. En este evento estuvieron presentes alcaldesas y alcaldes de la región.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal señaló: "La coordinación con el Colegio de Notarios es fundamental para garantizar certeza jurídica y orden en el desarrollo de nuestros municipios. Seguiremos trabajando en equipo, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, para construir soluciones que den confianza y seguridad a las familias monclovenses".

Con estas acciones el Gobierno Municipal de Monclova refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo alianzas institucionales, trabajando en conjunto con el Gobierno del Estado y los distintos sectores para impulsar la legalidad, la coordinación regional y el desarrollo ordenado de la ciudad y la región.