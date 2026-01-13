Margarita Rubí sigue tratamiento en clínica Shriners Children´s

Hasta seis meses o incluso más podría prolongarse el proceso de recuperación de la pequeña Margarita Rubí, quien continúa bajo tratamiento médico especializado en la clínica Shriners Children´s, en California, donde este martes ingresó nuevamente a quirófano como parte de las intervenciones programadas para su atención.

Así lo informó su madre, Mónica Abigail Romero García, quien explicó que la menor fue sometida a un nuevo procedimiento para la colocación de varios catéteres, necesarios tanto para la administración de transfusiones de sangre como para el monitoreo constante de su estado de salud.

"Ya ingresó al quirófano, le van a poner otro catéter. Trae uno en la ingle, le quitaron el del cuello y le van a poner otro en su pie y otro en su mano. Va a ocupar transfusión de sangre, más aparte para estar monitoreando todo", señaló.

Detalló que Margarita permanece en terapia intensiva y continuará ingresando a quirófano debido a la gravedad de las quemaduras que presenta en distintas partes del cuerpo, donde dijo que las lesiones en el tórax, estómago, brazos y muslos son profundas, por lo que será necesario retirar la piel dañada y colocar piel sintética de manera temporal.

"Le van a poner piel sintética en lo que sana un poco, para después poder quitar piel de su cabeza e injertarla donde retiren la piel quemada. También le quitarán piel de sus pompis y de su espalda baja".

La madre de Margarita indicó que estos procedimientos requieren transfusiones de sangre, ya que durante las cirugías la menor puede perder una cantidad considerable de líquido por lo que se requieren transfusiones.

Comentó que la niña permanece sedada desde que llegada a la clínica en Estados Unidos, como parte del protocolo médico para evitar dolor, únicamente abre los ojos entre 20 y 30 minutos y vuelve a dormir.

La madre reiteró que el tratamiento será largo y complejo, estimando que la recuperación podría extenderse por seis meses o más, dependiendo de la evolución de la menor y de la respuesta a las cirugías e injertos programados.

Finalmente, agradeció nuevamente el respaldo de la comunidad y pidió continuar con las oraciones para la pronta recuperación de Margarita, quien sigue recibiendo atención especializada bajo estricta supervisión médica.