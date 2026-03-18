SIMAS Monclova organiza carrera 5K: ayuda a familias vulnerables

El Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento reunió cerca de mil 400 kilos de ayuda como parte de la carrera 5K "Camina, Corre o Trota a Favor del Agua" que se realizará el próximo domingo como parte de conmemoración del Día Mundial del Agua, consolidando el carácter solidario de este evento deportivo.

En el marco de la actividad, SIMAS inició con la entrega de kits y playeras a los corredores inscritos, quienes participarán en la carrera que partirá desde el bulevar Juárez rumbo a la Plaza Municipal de Frontera.

Cintia Neira Aguilar, jefa del Departamento de Cultura del Agua de SIMAS, informó que los participantes reciben su número oficial, playera y un boleto que les permitirá acceder a la rifa de premios al finalizar la carrera.

Detalló que además de la rifa, se contempla la premiación para los tres primeros lugares de cada categoría, quienes recibirán trofeo y medalla, y los primeros 500 corredores en cruzar la meta obtendrán medalla conmemorativa.

Destacó la respuesta de la ciudadanía, al lograr reunir una importante cantidad de alimentos no perecederos que serán destinados a apoyar a familias en situación vulnerable, que son apoyadas por el DIF Monclova y DIF Frontera.

Recordó que la carrera forma parte de las acciones de SIMAS para promover el cuidado del agua y fortalecer la participación ciudadana, combinando el deporte con una causa social en beneficio de la comunidad.