Aumentan los casos de cáncer cervicouterino en mujeres jóvenes

El cáncer está golpeando a mujeres cada vez más jóvenes en la región Centro. Tan solo este año, la asociación Águilas Guerreras ha recibido a 20 nuevos pacientes, la mayoría mujeres jóvenes con diagnóstico de cáncer cervicouterino.

Diana Salazar, presidenta de la asociación, expresó su preocupación por el aumento en el número de casos, sobre todo jóvenes sin antecedentes familiares, por lo que llamó a las mujeres a realizarse revisiones periódicas. De los nuevos diagnósticos atendidos por la asociación, la mayoría corresponde a cáncer cervicouterino, mientras que los casos de cáncer de mama suman apenas tres en lo que va del año.

Salazar señaló que uno de los principales obstáculos para una atención oportuna es el temor de algunas mujeres a conocer su diagnóstico, por lo que algunas buscan apoyo cuando la enfermedad ya se encuentra avanzada, a pesar de haber recibido recomendaciones para revisarse. "Piensan que porque son jóvenes o porque ningún familiar tiene cáncer, piensan que no lo vas a tener".

La presidenta de Águilas Guerreras insistió en que la edad y la ausencia de antecedentes familiares no deben ser motivos para descartar las revisiones médicas. Salazar destacó que, además del tratamiento médico, las pacientes y sus familias requieren acompañamiento emocional durante el proceso, por lo que pidió a familiares procurarse por el bienestar emocional de quienes enfrentan un diagnóstico de cáncer e interesarse no solo en su evolución médica, sino por cómo se sienten durante el proceso.

Mencionó que uno de los principales mensajes que se busca transmitir en la asociación es decir que no están solas, por lo que terminan formando parte de la vida de las pacientes. Águilas Guerreras continuará realizando actividades para reunir recursos destinados a medicamentos, traslados, hospedaje, alimentación y otros gastos relacionados con la atención de los pacientes.