Pacientes oncológicos celebran la vida en Monclova

Como parte de las actividades que se realizan durante el mes de octubre para concientizar a la población sobre la lucha contra el cáncer de mama, pacientes oncológicos realizarán el 18 de octubre una caravana "Disfrutando y celebrando la vida" y demostrar que no están solos durante su proceso.

Diana Salazar, paciente oncológica y organizadora de la actividad, explicó que el evento busca ofrecer una alternativa a las tradicionales marchas y concentraciones, al reunir a pacientes y sobrevivientes en una jornada de convivencia. "Yo no voy de acuerdo con las marchas y con estas concentraciones. Yo voy a festejar la vida", expresó.

La caravana se realizará el próximo domingo 18 de octubre y partirá a las 4:30 de la tarde del Ave Fénix, recorrerá el bulevar Pape y continuará por Hidalgo hasta llegar a la Plaza Principal. Los pacientes podrán participar en motocicletas, RZR, vehículos clásicos o automóviles, en una actividad pensada para ellos y que puedan disfrutar de un momento agradable con el apoyo de los clubes de motociclismo y autos clásicos.

Salazar señaló que la convocatoria está dirigida a personas que enfrentan cualquier tipo de cáncer, aunque la actividad se realiza durante el mes dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama. El objetivo de esta actividad es evitar que los pacientes se aíslen después de recibir un diagnóstico y motivarlos a salir, convivir y disfrutar con sus familias.

"Normalmente, ¿qué haces cuando te dicen que tienes cáncer? Te aíslas, te da miedo, te refugias en tu casa. Les pedimos que no le tengan miedo; no nos están diciendo que nos estamos muriendo".

Al finalizar el recorrido habrá la presentación de dos grupos musicales en la Plaza Principal, además, cada paciente podrá acudir con un familiar que instale un puesto para vender alimentos u otros productos y el dinero que recaben será para ellos mismos. Diana Salazar invitó a los pacientes, sobrevivientes y ciudadanía en general a participar y acompañar a quienes enfrentan la enfermedad.