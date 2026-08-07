Carlos Villarreal entrega obras de pavimentación en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó obras de pavimentación y recarpeteo en distintos sectores de Monclova, entre ellas la pavimentación de la calle Viesca, en la colonia Óscar Flores Tapia, con una inversión superior a 2.4 millones de pesos.

Como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, se realizó la pavimentación de la calle Viesca, entre Isabel Amalia y San Pedro, obra que fortalece el circuito vial que conecta las colonias 288, Roble, Amistad y Óscar Flores Tapia.

De acuerdo con el alcalde, este circuito alcanza hasta el momento más de dos kilómetros de vialidades, con el objetivo de fortalecer la movilidad de las familias de estos sectores.

Villarreal Pérez también entregó la obra de recarpeteo de la calle 20, entre las calles 9 y 11, en la colonia Ampliación Hipódromo, como parte del mismo plan de inversión.

El alcalde señaló que estas obras forman parte de las acciones para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de las familias monclovenses.

Añadió que el municipio continuará trabajando en coordinación con el gobierno estatal y la estrategia social Mejora Coahuila, encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, para impulsar inversiones en infraestructura y movilidad.