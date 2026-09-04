DIF Coahuila destina 34 millones para atención a personas con discapacidad

El DIF Coahuila amplía este año la atención a personas con discapacidad con una inversión de 34 millones de pesos para la compra de 45 unidades, distribuidas en los 38 municipios, además del fortalecimiento de centros de rehabilitación y programas de apoyo en distintas regiones del estado.

Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, señaló que septiembre es el mes para visibilizar la discapacidad y que para este año se han destinado recursos para mejorar los servicios dirigidos a personas con discapacidad o alguna condición.

Entre las acciones se encuentra el acondicionamiento de los Centros de Rehabilitación Integral, los Centros de Rehabilitación y Educación Especial y el fortalecimiento de los centros de atención al autismo.

Del total de 45 unidades contempladas, 31 serán destinadas a las regiones Centro-Desierto, Carbonífera, Norte 1, Norte 2 y Cinco Manantiales, mientras que las 14 restantes serán para las regiones Sureste y Laguna.

Salinas Valdés explicó que el objetivo es que los municipios, sobre todo los más pequeños, cuenten al menos con una unidad que permita atender las necesidades de movilidad de personas que requieren silla de ruedas.

Informó que actualmente alrededor de 25 mil personas con discapacidad o alguna condición son beneficiadas mediante los diferentes programas del organismo y se trabaja para ampliar los beneficios.

El DIF Coahuila también mantiene programas para preparar a personas con discapacidad para incorporarse al ámbito laboral, además de acciones de sensibilización dirigidas a las empresas para promover su contratación.

Mencionó que en la región Centro, las principales necesidades identificadas son cirugías de cataratas, aparatos funcionales y alternativas laborales para personas que enfrentan algunas limitaciones para desempeñar determinadas actividades.