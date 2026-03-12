Mavi Sosa lanza inscripciones para Mujeres Echadas Pa´ Delante en Monclova

El DIF Monclova inició el proceso de inscripciones para el programa "Mujeres Echadas Pa´ Delante", dirigido a mujeres interesadas en aprender oficios y habilidades que les permitan emprender o generar ingresos propios.

La presidenta del DIF, Mavi Sosa Rubio, informó que el registro comenzó el martes y permanecerá abierto hasta el próximo 8 de abril, mientras que el primer módulo de cursos arrancará el 13 de abril, una vez concluidas las vacaciones de Semana Santa.

Indicó que las inscripciones pueden realizarse en distintos puntos de la ciudad, entre ellos Casa Meced, CEDIF Norte, CEDIF Sur, las instalaciones del DIF y la Instancia de la Mujer.

La primera dama destacó que para este año se incorporaron nuevos talleres que fueron solicitados por las propias participantes durante el ciclo anterior. "Traemos cursos nuevos que nos estuvieron pidiendo las mujeres el año pasado, como postres fríos, elaboración de piñatas y curado UV para hacer llaveros y otras piezas", señaló.

Añadió que además continuarán impartiéndose los talleres que ya formaban parte del programa, entre ellos pastelería, aplicación de uñas, diseño de ceja, depilación, decoración con globos y elaboración de moños, sumando ahora tres nuevas opciones de capacitación.

Sosa Rubio explicó que los grupos estarán integrados por entre 15 y 20 personas, especialmente en los cursos relacionados con preparación de alimentos, con el objetivo de que las participantes puedan aprender adecuadamente y recibir una atención más personalizada. En el caso de los talleres manuales, los grupos pueden ser más amplios debido a la dinámica de trabajo.

Finalmente, informó que las clases se impartirán en turnos matutinos y vespertinos en los distintos centros, y el programa se mantendrá activo durante prácticamente todo el año, con el objetivo de beneficiar a un mayor número de mujeres de la ciudad.