Esra Cavazos prioriza educación y salud en su agenda legislativa

Con la salud y la educación como principales temas de su agenda legislativa, Esra Cavazos, coordinadora de Mejora Coahuila y diputada electa, se prepara para asumir funciones en el Congreso del Estado el próximo 1 de enero de 2027.

La futura legisladora señaló que durante este periodo se encuentra en capacitación y atenta a los llamados del Congreso, mientras mantiene contacto con la ciudadanía para conocer las necesidades del Distrito 5 y dar seguimiento a las solicitudes pendientes.

¿Qué acciones tomará Esra Cavazos en el Congreso?

Explicó que, una vez concluido el informe del gobernador y las comparecencias de los secretarios estatales, comenzará la revisión de los asuntos pendientes de su distrito.

Indicó que, hasta ahora, las principales solicitudes que ha recibido están relacionadas con apoyos educativos, particularmente para canalizar a personas que desean continuar sus estudios y brindarles acompañamiento.

Cavazos destacó que su trabajo en Mejora Coahuila le ha permitido conocer las necesidades de distintos sectores de Monclova y tener un panorama del crecimiento de la ciudad, así como de los planes de inversión y proyectos estratégicos impulsados por el gobernador y el Municipio.

Compromiso con la transparencia y la colaboración

Aseguró que mantendrá una comunicación cercana con la población y que buscará gestionar, desde el Congreso, que los recursos asignados se ejerzan de manera transparente y estratégica en beneficio de Monclova.

Asimismo, manifestó su disposición de trabajar como aliada de los alcaldes, particularmente del presidente municipal Carlos Villarreal, y en coordinación con el gobernador, al considerar que esta colaboración permite conocer y dar seguimiento a la visión de crecimiento de Coahuila y de Monclova.