Alberto Medina presenta empleo temporal para personas con discapacidad en Monclova

Habrá empleo temporal para personas con discapacidad en Monclova, quienes podrán integrarse en áreas operativas y administrativas del gobierno municipal como parte de una estrategia enfocada en la inclusión social.

El secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina, informó que este esquema forma parte de un plan de desarrollo social que también contempla apoyos alimentarios y otras acciones en beneficio de sectores vulnerables.

Detalló que el proyecto fue presentado ante el Cabildo, donde fue aprobado por mayoría, y se designó al DIF Municipal como el primer enlace encargado de la recepción y revisión de los perfiles de los solicitantes.

"Ya se tuvo una reunión en la que se comenzaron a revisar los expedientes; a partir de ahora se cerrará la recepción de documentos para iniciar con el análisis de quiénes cumplen con el perfil y en qué áreas pueden integrarse", explicó el funcionario.

Señaló que las solicitudes han sido recibidas por diversas vías, como el DIF, la Dirección de Desarrollo Social y la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, por lo que actualmente se trabaja en la unificación de expedientes para su evaluación.

Indicó, que debido a la naturaleza de algunas actividades del programa —principalmente trabajos de limpieza y recorridos—, será necesario adecuar las funciones de acuerdo con las capacidades de cada persona.

"Se trata de identificar en qué pueden participar, ya que no todas las actividades son aptas para todos, pero la intención es generar oportunidades reales de inclusión laboral", puntualizó.

Finalmente, destacó que el proceso de selección contará con la orientación del director del área de Personas con Discapacidad, quien, al vivir también con una discapacidad, tiene la experiencia para evaluar de manera adecuada las habilidades de los aspirantes.