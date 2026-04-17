DIF Coahuila promueve la inclusión de emprendedores con discapacidad en la Plaza Principal

Jóvenes emprendedores con discapacidad instalaron stands de venta en la Plaza Principal, donde ofrecieron productos artesanales y una variedad de dulces, promoviendo la inclusión y el autoempleo.

A esta actividad acudieron la presidenta del DIF, Mavi Sosa, acompañada de su equipo de trabajo, así como el alcalde Carlos Villarreal Pérez, quienes recorrieron los puestos, adquirieron productos y reiteraron su respaldo a este tipo de iniciativas.

El director de Personas con Discapacidad, Eleazar Castellanos, informó que se convocó a diversas instituciones de educación especial que cuentan con talleres de capacitación laboral, donde los estudiantes elaboran productos mediante procesos adaptados a sus capacidades.

Detalló que el CAM 13, con cerca de 90 alumnos, presentó artículos de carpintería y productos como mermeladas; el CAM 24 ofreció repostería, mientras que otras instituciones cacahuates garapiñados y salados.

Durante la jornada también participaron el CAM 14, así como la escuela de invidentes, cuyos alumnos pusieron a la venta servilleteros, cajitas, carruchas de madera y figuras decorativas.

Castellanos destacó que esta actividad representa una oportunidad para apoyar directamente el talento de los estudiantes, por lo que invitó a la ciudadanía a adquirir estos productos como opciones de regalo para el Día del Niño o el Día de las Madres.

Asimismo, hizo un llamado a comerciantes a vincularse con estas instituciones, con el objetivo de que los alumnos puedan integrarse como proveedores y fortalecer su inclusión en la vida productiva.